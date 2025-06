Maltrattamenti su disabili. Coop: "Non ce ne siamo accorti"

"C'è un senso di profonda tristezza e di rammarico, oltre che di delusione per non aver saputo intercettare una situazione del genere e nonostante tutte le iniziative di formazione, che sono state messe in atto in tutti questi anni." "Com'è possibile che non vi siate accorti di nulla?","Ma perché sostanzialmente si tratta di eventi che sono successi in una piccola parte della struttura, proprio, al piano terra, nel cosiddetto nucleo B, in un'ala molto appartata in cui sono concentrati alcuni ospiti particolarmente gravi con disturbi comportamentali, cronici, continui e con varie difficoltà di gestione. Probabilmente gli operatori che gestivano questo questo gruppo, non hanno saputo fronteggiare questi comportamenti secondo le direttive e le linee guida che la cooperativa ha da sempre promosso." "Al di là dei maltrattamenti sono anche episodi di derisione." "Questi sono oggettivamente atteggiamenti intollerabili che operatore socio-sanitario o sanitario in generale cioè non può permettersi a scapito della sua professionalità." "Lei è il presidente della cooperativa, si sente responsabile?" "Eh sì e io chiedo scusa anche alle alle famiglie dei degli ospiti, di questi quattro ospiti che sono stati oggetto di questi, penso di poter dire maltrattamenti anche se non ho accesso e non abbiamo avuto accesso a alle indagini, quindi agli atti per cui, noi possiamo solo fare delle ipotesi in questo momento." .