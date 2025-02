Mantova, colpisce l'ex a martellate, arrestato

Ha sfondato la porta di casa dell'ex compagna e con un martello l'ha colpita alla testa una decina di colpi, poi è scappato in auto. L'aggressione lunedì intorno alle tredici, in questa abitazione di Ronco Ferraro Mantova. La donna, trentotto anni, origini marocchine, madre di due bambini di nove e undici anni, è riuscita a chiedere aiuto dalla finestra. Un fattorino dalla strada, l'ha vista sanguinante e ha dato l'allarme, trasportata in ospedale con diverse fratture al cranio, prima di essere operata ha fatto ai carabinieri il nome dell'ex, un suo connazionale quarantenne disoccupato, con precedenti per maltrattamenti e lesioni personali. I carabinieri l'hanno rintracciato e arrestato, deve rispondere di tentato omicidio. "Siamo riusciti a risalire al percorso che ha effettuato con la propria autovettura ed è ritornato nel suo domicilio qui a Mantova. L'abbiamo bloccato, l'abbiamo trovato a bordo della sua autovettura all'esterno dell'abitazione, sicuramente voleva scappare. Voleva scappare anche dall'Italia." La donna sabato aveva denunciato l'ex compagno per stalking e aveva installato una telecamera davanti alla porta di casa. Lui non si rassegnava alla fine della loro relazione, durata sei mesi e negli ultimi giorni aveva cercato di entrare nell'appartamento. Un uomo violento. Da quando l'estate scorsa la donna si era trasferita qui, vivevamo nel terrore, raccontano i vicini. Anche minacce di morte verso chi aveva testimoniato in passato contro di lui. "Sono state fatte minacce, sono ancora sui mobili, fuori di morte. Morirete. Avevamo chiesto, ma allontanatelo." Le condizioni della donna sono gravi. In ospedale rimane ricoverata in prognosi riservata. .