Mantovani: vaccino a bimbi sicuro, copre al 90%

I bimbi sviluppano raramente malattia grave rispetto alle persone anziane, ma la sviluppano. I dati negli Stati Uniti ci dicono per esempio 2 milioni e 300 mila casi di malattia con più di 8 mila ospedalizzazioni e più di 2 mila in unità di cura intensiva. Nel nostro Paese abbiamo avuto più di 240 casi di MIS, una malattia molto grave che viene dopo la malattia acuta. Ancora siamo molto preoccupati per quello che viene chiamato l'OnCovid, che c'è anche nei bambini. I dati suggeriscono che il vaccino sia estremamente efficace e dia una copertura di più del 90% rispetto alla malattia. La miocardite è un evento molto raro, colpisce i giovani, gli adolescenti ed è una miocardite benigna che si risolve con banali antinfiammatori. La miocardite da Covid-19 è estremamente grave. In tutti questi milioni di bimbi che sono già stati vaccinati non si sono mai osservate miocarditi nella fascia fra i 5 e gli 11 anni. Gli effetti collaterali sono quelli che conosciamo, quindi forse non è neanche il caso di ripeterlo, un po' di febbre, il dolore e così via. Effetti a lungo periodo: con nessun vaccino abbiamo avuto problemi di effetti a lungo periodo, alcuni dei timori le modificazioni genetiche, la sterilità, sono semplicemente delle menzogne.