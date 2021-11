Agonismo e solidarietà alla Maratona di Palermo. VIDEO

La prima a tagliare il traguardo tra le donne, ha percorso 42 chilometri in 3 ore e 5 minuti. "Bella tosta! Ci sono delle salite, poi la discesa e ti riprendi ma la salita è tosta, ma spettacolare". Tre keniani nel podio maschile, il vincitore è Fredrick Kiptoo. 1.300 i partecipanti alla maratona di Palermo, che torna dopo un anno di stop a causa della pandemia. Tra i monumenti del centro storico, passando davanti ai teatri, il Politeama e il Massimo, lungo via Maqueda fino alla cattedrale e poi a Palazzo Reale. "1 e 53, però va bene". "Mezza maratona". "Mezza maratona". "E adesso fa il tifo per...". "Per il mio amico Giuseppe, che sta per arrivare, sta facendo la maratona". E infine, verso il mare attraversando il Parco della Favorita fino a Mondello e ritorno. "La cosa più importante era finirla, non avevamo velleità di classifica". 228 le donne iscritte. "Quanto ci ha messo?". Tanti gli stranieri. Il gruppo più nutrito, quello dei tedeschi: 41. Una gara ma anche una festa, che ha coinvolto tutta la città, nonostante gli automobilisti esasperati dai divieti e dalle chiusure. Tanti gli spettatori lungo il circuito, a sostenere e incoraggiare amici e familiari, chi stava per mollare e chi non ce la faceva più. "Mi sono ritirato per infortunio muscolare, quindi la prossima, torno l'anno prossimo". La maratona della resistenza e della solidarietà, dove si corre anche a 80 anni e si spinge chi non può farlo.