Marco Maruca, beni confiscati dopo condanna per spaccio

Maxi confisca di beni nei confronti di Marco Maruca, condannato con sentenza irrevocabile il 7 marzo dell'anno scorso a 9 anni di reclusione per il reato di costituzione, direzione e finanziamento di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacente e per episodi di spaccio. I carabinieri della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione al decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Misure di prevenzione su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura. Maruca fu individuato come capo di un'organizzazione che operava nella piazza di spaccio di via G. Camassei, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca.