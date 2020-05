Marevivo, milioni di mascherine rischiano di finire in mare

I palermitani non rinunciano ad una giornata a Mondello, anche con il tempo incerto. E quando il sole riappare tra le nuvole, restituisce alla spiaggia i suoi colori caraibici, ancora più intensi dopo I mesi di lock down, perché mentre gli uomini rimanevano fermi in un doloroso standby, la natura riprendeva vigore. L'aria più pulita, la sabbia più bianca, il mare più limpido. Tutti sembravano aver imparato la lezione sulla necessità di rispettare questo mare cristallino che il mondo ci invidia. Questa risorsa che ci da ossigeno e vita. Invece è bastato che le porte di casa si riaprissero per tornare a vedere sulle strade e sulle spiagge rifiuti di ogni tipo. Bottiglie e bicchieri di plastica, e persino guanti e mascherine monouso. Gesti di inciviltà ancora troppo diffusi ovunque. Dispositivi monouso abbandonati sulle spiagge e nelle zone portuali sono stati recuperati in grandi quantità dai volontari dell'associazione ambientalista Marevivo attiva sul territorio con numerose iniziative per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni. E' un male che abbiamo riscontrato un po' in tutta Italia. Nella fattispecie noi ci siamo occupati appunto della Sicilia e abbiamo riscontrato che veramente dappertutto c'è un abbandono scriteriato di guanti e mascherine. Da uno studio fatto dal Politecnico di Torino, serviranno circa un miliardo di mascherine in un mese. Se soltanto l' 1% di queste mascherine dovessero essere smaltite scorrettamente noi ci ritroveremmo dieci milioni di mascherine sparse nell'ambiente. Quindi l'appello è quello di utilizzarle, possibilmente quelle non monouso ma riutilizzabili, e comunque eventualmente smaltirle correttamente perché sappiamo benissimo che tutti i rifiuti sparsi nell'ambiente vanno a finire nel mare, corsi d'acqua, fiumi, portano tutto al mare, e ci ritroveremmo non più soltanto sacchetti e bottiglie, ma nei prossimi mesi ci troveremmo guanti e mascherine.