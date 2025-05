Maria Falcone: Palermo ora ha un museo per ricordare Falcone e Borsellino

Questo per me, oggi, è la realizzazione di un sogno che accarezzavo da 33 anni. Perché ho sempre detto: tutti noi passeremo, la storia l'abbiamo fatta, ricordata per 30 anni, ma esserci un museo dove potrà ritrovarsi in varie forme quella storia sarà fondamentale anche per creare la voglia di continuare a lottare la mafia. Che la città sia viva, che la città abbia voglia di cambiamento, certo, è fondamentale. Mi auguro che nei periodi, prenotando le visite, tanti ragazzi arriveranno qua e si potranno anche, in estate, sedere nel giardino e pensare che lì dietro a loro trent'anni, quarant'anni fa Giovanni Falcone e Paolo Borsellino giocavano a calcetto. Vede, quando Giovanni scrisse la sua ultima pagina, lui disse alla fine, sapendo che finiva come sarebbe finita, cioè che sarebbe stato ucciso, lui disse: gli uomini passano, le idee restano, ma devono continuare a camminare sulle gambe di altri uomini. Quindi ci diceva a tutti: le idee restano perché sono idee valide e devono continuare a camminare sulle gambe di altri uomini. E poi finiva: ognuno di noi deve fare la sua parte, piccola o grande che sia. Giovanni dice che per cambiare la società, per rigettare in questa nostra società la mafia era necessario rinnovarla attraverso gli uomini. Abbiamo ormai per varie, 2-3 generazioni, parlato ai ragazzi, non li abbiamo cambiati tutti, ci sono ragazzi della nostra stessa città per cui Giovanni Falcone rappresenta il nemico. Ed è questo che dobbiamo, col tempo, cercare di annientare". .