Marzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra Gaza

00:02:25 min
|
44 minuti fa

"Sentiamo necessario liberarci dalla pavidità colpevole, ancora di più dagli odi, dalle parole che coltivano rancore e vendetta, da letture politiche interessate e meschine che deformano la verità, dalle enfasi nazionalistiche che tradiscono l'esigenza di fratellanza". Un luogo simbolico, le rovine della chiesa di Casaglia a Marzabotto, teatro dell'eccidio nazifascista di Montesole nell'autunno del 1944. Da qui, in una data altrettanto simbolica, la vigilia dell'Assunzione di Maria al Cielo, l'Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, torna a chiedere che si fermi la guerra a Gaza. La preghiera del Cardinale Matteo Zuppi e la lettura a staffetta con i tanti volontari presenti, fedeli e religiosi. Uno alla volta si scandiscono tutti i nomi dei 16 bambini israeliani e dei 12mila bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre del 2023. - Il Cardinale Matteo Zuppi legge i nomi dei bambini israeliani e palestinesi morti dal 7 ottobre - 1.200 israeliani, 60.000 palestinesi: le vittime finora del conflitto. Non sono numeri, sono persone, perché fermandosi sulla sofferenza dei bambini si possa ricominciare qualcosa di diverso. "Le lacrime dei bambini sono quello che c'è di più insopportabile, e quindi che deve renderci insopportabile la violenza". Un'altra guerra, quella in Ucraina. In Alaska il vertice tra Trump e Putin, un tavolo senza Unione Europea e senza il Presidente Zelensky. Per il Cardinale Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco in Ucraina: la pace è fatta da tante tappe, l'importante è che siano stati coinvolti sia l'Unione Europea che Zelensky. Il dialogo è sempre positivo, speriamo che si possa arrivare a una pace giusta e accettabile. "Lei si è impegnato anche per i bambini ucraini". "E quello continua. tutto l'aspetto umanitario continua: i bambini, lo scambio di prigionieri, i feriti, scambio di civili, che è un'altra cosa complicata. La Santa Sede continua in questo sforzo: cercare di fare tutto quello che può per alleviare la sofferenza delle persone". .

cronaca
Etna, drone mostra il fiume di lava incandescente
00:01:00 min
| 2 minuti fa
cronaca
Caso urbanistica, liberi ex assessore Tancredi e altri due
00:02:02 min
| 32 minuti fa
Donna investita a Milano, i funerali, 3 dei 4 minori trovati in PiemonteDonna investita a Milano, i funerali, 3 dei 4 minori trovati in Piemonte
cronaca
Donna investita a Milano, 3 dei 4 minori trovati in Piemonte
00:01:56 min
| 44 minuti fa
Femminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in piùFemminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in più
cronaca
Femminicidi, procuratore Menditto: ne occorrono 300 in più
00:01:58 min
| 44 minuti fa
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea WatchSalerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
cronaca
Salerno, 70 migranti sbarcati da nave ong Sea Watch
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 personePonte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
cronaca
Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo in cui morirono 43 persone
00:02:02 min
| 2 ore fa
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicaliEmergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
cronaca
Emergenza caldo, Nord Ovest da bollino rosso e notti tropicali
00:01:57 min
| 3 ore fa
Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotelVacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel
cronaca
Vacanze, rubati i dati di oltre 70000 persone negli hotel
00:01:42 min
| 3 ore fa
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponteFerragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
cronaca
Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte
00:01:33 min
| 4 ore fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata mortaLampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata morta
cronaca
Naufragio Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro
00:01:01 min
| 8 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza montagna, consigli del soccorso alpino valdostano
00:03:05 min
| 8 ore fa
