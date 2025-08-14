Marzabotto, Zuppi legge nomi bimbi uccisi guerra Gaza

"Sentiamo necessario liberarci dalla pavidità colpevole, ancora di più dagli odi, dalle parole che coltivano rancore e vendetta, da letture politiche interessate e meschine che deformano la verità, dalle enfasi nazionalistiche che tradiscono l'esigenza di fratellanza". Un luogo simbolico, le rovine della chiesa di Casaglia a Marzabotto, teatro dell'eccidio nazifascista di Montesole nell'autunno del 1944. Da qui, in una data altrettanto simbolica, la vigilia dell'Assunzione di Maria al Cielo, l'Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, torna a chiedere che si fermi la guerra a Gaza. La preghiera del Cardinale Matteo Zuppi e la lettura a staffetta con i tanti volontari presenti, fedeli e religiosi. Uno alla volta si scandiscono tutti i nomi dei 16 bambini israeliani e dei 12mila bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre del 2023. - Il Cardinale Matteo Zuppi legge i nomi dei bambini israeliani e palestinesi morti dal 7 ottobre - 1.200 israeliani, 60.000 palestinesi: le vittime finora del conflitto. Non sono numeri, sono persone, perché fermandosi sulla sofferenza dei bambini si possa ricominciare qualcosa di diverso. "Le lacrime dei bambini sono quello che c'è di più insopportabile, e quindi che deve renderci insopportabile la violenza". Un'altra guerra, quella in Ucraina. In Alaska il vertice tra Trump e Putin, un tavolo senza Unione Europea e senza il Presidente Zelensky. Per il Cardinale Zuppi, inviato speciale di Papa Francesco in Ucraina: la pace è fatta da tante tappe, l'importante è che siano stati coinvolti sia l'Unione Europea che Zelensky. Il dialogo è sempre positivo, speriamo che si possa arrivare a una pace giusta e accettabile. "Lei si è impegnato anche per i bambini ucraini". "E quello continua. tutto l'aspetto umanitario continua: i bambini, lo scambio di prigionieri, i feriti, scambio di civili, che è un'altra cosa complicata. La Santa Sede continua in questo sforzo: cercare di fare tutto quello che può per alleviare la sofferenza delle persone". .