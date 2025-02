Matera, Palazzo Gattini nuovo 5 stelle collezione Vretreats

Da vergogna nazionale, come Togliatti la definì nel 1948, a nuova frontiera del turismo di lusso. È la parabola di Matera che con i suoi sassi strizza ora l'occhio ai grandi brand del settore come Alpitour World che ha deciso di inserirla nell'itinerario di bellezza italiana di VRetreats, la catena di hotel a cinque stelle del gruppo. "Noi abbiamo alberghi a Venezia, a Roma, a Firenze, l'idea di mettere insieme a queste destinazioni tecnicamente più mature destinazioni ugualmente belle che meritano la stessa maturità, è un pezzo del progetto che ci vede coinvolti come gruppo". Il nuovo cinque stelle di VRetreats sarà Palazzo Gattini, antica dimora nobiliare affacciata su Sasso Caveoso, rilevata nel 2002 da Nicola Benedetto, un imprenditore locale secondo il quale è arrivato il momento che Matera archivi i fasti del recente passato. "Matera, a questo punto, dopo aver per casualità, capitale europea della cultura, i film importanti tipo 007, adesso c'è bisogno che i grandi gruppi arrivino, che sappiano comunicare questa bellezza e poter attrarre turismo diverso". Prezioso partner di questo progetto sarà Neos, la compagnia aerea che dal prossimo giugno porterà turisti statunitensi a mezz'ora di auto dai sassi grazie al nuovo volo diretto New York-Bari. "Un turista americano con una capacità di spesa significativa, specie se rapportata ovviamente con i turisti del Vecchio Continente, che cerca cose particolari e credo che stiamo riuscendo a metterle in catena e poterle proporre". .