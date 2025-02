Matrimoni laici, a Milano primi corsi per un sì consapevole

Si dice: tra moglie e marito non mettere il dito. Ma visto che non tutte le storie d'amore finiscono col "vissero tutti felici e contenti", a volte il dito poi è costretto a mettercelo l'avvocato, e spesso arrivano i guai. Con l'obiettivo di rendere consapevoli tutti i sì, anche quelli con rito civile o le unioni tra coniugi dello stesso sesso. Il comune di Milano, insieme con l'ordine degli avvocati, ha avviato i primi corsi prematrimoniali laici. Quattro incontri gratis da 45 minuti ognuno, in presenza online, che si svolgeranno quattro volte l'anno. "Ogni volta che i nostri ufficiali di stato civile leggono gli articoli del codice, nel momento in cui il matrimonio civile viene celebrato, raramente si ha la sensazione di avere effettivamente contezza dei diritti e doveri che vengono elencati". "Il nostro intento è quello di dare una cassetta degli attrezzi alle giovani coppie affinché possano essere consapevoli". Se è vero che i matrimoni, stando ai dati Istat relativi ai primi otto mesi del 2024, hanno registrato un calo del 6,7% rispetto all'anno precedente. È vero anche che a registrare la diminuzione più drastica sono stati i matrimoni religiosi, con un -8,2%. Significa che oggi, nella sempre più risicata fetta di coppie che scelgono di sposarsi, sei su 10 lo fa con rito civile. Nel 2023 il 58,9% dei matrimoni in Italia, infatti, è stato celebrato davanti a un ufficiale di stato civile, sindaco, assessore o amico che sia, purché con i requisiti necessari. "Chi si sposa ha delle lacune. Un regime patrimoniale della separazione o comunione dei beni, diritti rispetto all', affiliazione, diritto al mantenimento, anche lacune relative a un momento patologico, come dicevo prima, che è quello della separazione e del divorzio. Cosa comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale che è un contratto". .