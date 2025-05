Nel 47° anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona sotto la lapide che lo ricorda in via Caetani, luogo in cui il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo dello statista. L'omaggio si inserisce nelle celebrazioni del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, che proseguiranno con una cerimonia ufficiale alla Camera dei deputati, alla presenza delle più alte cariche dello Stato.