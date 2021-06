Maturità 2021, i ragazzi tra ansie e paure

I maturandi arrivano un po' alla volta, il cuore batte forte e l'emozione è tanta. Il primo a presentarsi qui al Liceo Scientifico Alessandro Volta di Milano è Tommaso, studente da 10 e lode, ha già la valigia pronta per partecipare alle Olimpiadi Internazionali di Informatica subito dopo l'esame di Stato. "Sei il primo della giornata". "Sì, anche della scuola in generale, perché iniziano oggi gli esami, quindi ho avuto anche non troppo tempo per prepararmi, però vabbè, è così, quindi, non ci posso neanche fare molto. Una delle cose che mi mancherà di più sarà relazionarmi agli altri come a scuola, non tanto la parte didattica, diciamo, ma più a livello umano". "Ti sono mancati i compagni?" "Si, e un po' l'ambiente in generale, che probabilmente non rivedrò più". Gli amici, i compagni di classe, i familiari, attendono all'esterno della scuola. Adesso che la paura è passata e l'interrogazione più lunga della loro vita è finita si pensa al divertimento e a un brindisi. L'anno appena trascorso è stato lungo e difficile, ma i ragazzi vengono promossi dai professori per l'impegno nello studio. "I ragazzi sono bravi, hanno studiato, si sono impegnati, anche, nonostante la situazione in cui si sono trovati hanno lavorato parecchio e quindi il loro livello di preparazione è quello che doveva essere a questo punto. È un esame centrato sugli studenti, in cui gli studenti sono protagonisti dell'esame e gestiscono loro l'esame, le parti dell'esame, del colloquio orale, presentando lavori che hanno fatto loro, soprattutto nella prima parte del colloquio". Le prove durante il colloquio orale sono quattro: si parte da un elaborato a piacere, poi c'è l'analisi di un testo di letteratura italiana, senza dimenticare i collegamenti interdisciplinari e le esperienze nel mondo del lavoro.