Maturità, a Timeline le emozioni di uno studente

Più che un deficit di preparazione, c'è stato un deficit a livello di emozioni, infatti a mancarmi e a mancare soprattutto ai miei compagni sono state quelle azioni banali che magari si fanno all'ultimo anno, tipo l'organizzazione delle assemblee d'istituto in presenza, quest'anno si sono svolte online o anche la festa dei 100 giorni o più banalmente anche gli sguardi che ci scambiavamo in presenza durante la lezione e che in didattica a distanza non è stato possibile, non era la stessa cosa, quindi tutto questo bagaglio di emozioni, che la scuola ti dà insieme anche alle competenze in questi due anni è un po' mancato.