Maturità, domani prima prova scritta per 500mila studenti

Ultimi in Europa in ordine di tempo, 524.000 studenti italiani, di cui una metà liceale e una metà che arriva da istituti tecnici e professionali, stanno per affrontare quello che da sempre è conosciuto come l'esame di maturità, che Per essere ammessi bisogna avere svolto gli invalsi e completato le ore di PCTO e il voto in condotta deve essere superiore al 5, quelli studenti che si fermano al sei dovranno presentare una tesina su cittadinanza attiva e solidale durante il colloquio orale. E chi non ha almeno nove non potrà avere tutti i crediti scolastici che incidono sulla media finale. Si parte mercoledì 18/6 alle 08:30 con la prima prova comune per tutti, il tema di italiano. 7 tracce tra cui scegliere, decise dal Ministero dell'Istruzione con tutti gli indirizzi di studio e sei ore per completarlo. La seconda prova, il 19/6, riguarda le discipline caratterizzanti singoli percorsi di studio, latino al liceo discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, latino al liceo lingue e cultura straniera una, scienze umane e tema specifico per ogni indirizzo al liceo artistico, economia aziendale negli istituti tecnici commerciali. Da lunedì 23/6 sarà la volta dei colloqui in chiave interdisciplinare. La commissione d'esame è composta da un presidente esterno, commissari interni e tre esterni. Il voto finale è in centesimi, il minimo è 60 ed il calcolo tiene conto del credito maturato negli ultimi tre anni, fino ad un massimo di 40 punti a cui si possono, nella migliore delle ipotesi, aggiungere 20 punti per il primo scritto, 20 per il secondo e ancora 20 punti per il colloquio. La Commissione può assegnare fino a cinque punti bonus per chi ne ha diritto. Emanuela Ambrosino, può assegnare fino a cinque punti bonus per chi ne ha diritto. .