Mazzucco: "Plautilla costruì sulla pietra i propri sogni"

"Autrice di libri di grande successo, tradotti in 28 paesi, vincitrice del Premio Strega nel 2003 con Vita, Melania Mazzucco è anche l'autrice de L'architettrice, il suo ultimo romanzo, ora tornato in libreria in edizione tascabile per gli ET di Einaudi. Un romanzo ispirato a un personaggio davvero esistito che si chiamava Plautilla Bricci, pittrice e, come lei stessa si definì, architettrice nella Roma del seicento. Chi era Plautilla Bricci e cosa ci racconta oggi la sua storia? Melania Mazzucco" "Plautilla Bricci è stata una donna straordinaria che è stata completamente dimenticata. Una donna che in silenzio, senza dare troppo nell'occhio, senza creare mai scandalo o far parlare troppo di se, è riuscita a fare ciò che in realtà nessuno artista del suo tempo è riuscita a fare, cioè costruire, non solo dipingere, perché divenne una pittrice piuttosto nota, ma anche costruire sulla pietra i suoi sogni. Una villa e una cappella e forse anche qualcos'altro".