Medical Journal, 1mln di morti in più nel 2020 in 18 paesi

La pandemia sconvolge previsioni e proiezioni, tra cui le aspettative nei decessi. A causa del Covid, si conta 1 milione di morti in più, nel 2020. La cifra è riferita alle previsioni statistiche sul numero dei morti, di fatto altissimo, ossia la somma dei decessi di 29 Paesi ad alto reddito, secondo uno studio internazionale, coordinato dall'Università di Oxford e pubblicato dal British Medical Journal. Nella maggior parte dei casi, si tratta di vittime del Covid, 89.100 persone sono mancate in Italia, che si colloca al terzo posto, per il più alto numero di decessi aggiuntivi, rispetto alle stime statistiche. Peggio è andata solo negli Stati Uniti, con il più alto numero di morti e alla Gran Bretagna, che occupa il secondo posto. Subito dietro l'Italia, si collocano invece la Spagna e la Polonia. Numeri tragici, che si fermano al 2020, che non comprendono i Paesi del Terzo Mondo, dove la pandemia ha colpito duramente e che non tengono conto degli effetti a lungo termine, ospedali in sofferenza e ritardi nel curare patologie differenti dal Covid, durante le ondate, che senza sosta si sono susseguite, dal Paziente Zero in poi.