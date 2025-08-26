Meeting Rimini, Metsola: Ue non spettatrice su Kiev e Gaza

Penultima giornata del Meeting di Rimini dedicata soprattutto ai temi europei, a partire dall'arrivo della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha condiviso l'allarme di Mario Draghi lanciato proprio da Rimini. La forza economica, che è il soft power dell'Unione Europea, non è più sufficiente, lo status quo non può bastare. Noi siamo davanti a un bivio o cambiamo o siamo destinati all'irrilevanza, ammette dal palco del Meeting di Rimini. "L'Europa è ciò che noi, tutti noi, abbiamo il coraggio di rendere possibile. Non è definita. Non è completa. Ma il destino di questo progetto unico al mondo dipende da ciascuno di noi. Ecco il mio appello: lottiamo per l'Europa. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte, che promuove la pace". La presidente dell'Eurocamera risponde indirettamente a Draghi anche sulla questione guerre, l'Europa non è stata spettatrice nei negoziati di pace sull'Ucraina, dice. Se Kiev è ancora libera, rivendica Metsola, è grazie all'intervento europeo. Inoltre, prosegue, l'Europa è determinata anche a lavorare per una soluzione per Gaza. Di Europa ha parlato anche il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, che ha spiegato come l'accordo sui dazi alle condizioni date è stato il migliore possibile. Inoltre il PNRR, secondo Fitto, sta aiutando l'economia interna. "L'Italia sta proseguendo su una strada positiva, con dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che sicuramente contribuiranno in modo notevole, come emerge anche da tutte le analisi economiche, il PNRR sta contribuendo anche alla crescita economica e anche sta incidendo in modo molto positivo su una serie di investimenti e riforme che sono stati messi in campo". .

