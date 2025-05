Merano, sindaca neoeletta rifiuta la fascia tricolore: è polemica

La scena la vedete, il sindaco uscente Dario Dal Medico dopo aver perso le elezioni al ballottaggio lo scorso fine settimana, durante la cerimonia per il passaggio ufficiale di consegne, affida alla neo eletta Katharina Zeller, la fascia tricolore del primo cittadino. Ma lei, 39 anni, avvocata, madrelingua tedesca, esita, poi la indossa però subito se la toglie, limitandosi a reggere la chiave, simbolo della città. Accade in una sala del Municipio di Merano, 41mila abitanti, in provincia di Bolzano, secondo comune più popoloso dell'Alto Adige: ed è subito polemica. Alcuni esponenti politici accusano la nuova sindaca di vilipendio, insomma di aver mancato di rispetto alla Repubblica italiana. E mentre il suo partito, il Südtiroler Volkspartei, si affretta a difenderla, precisando che non ci sono norme scritte che obblighino a indossare la fascia tricolore, Zeller affida ai social la sua versione: "La mia reazione non va interpretata come un gesto di disprezzo verso il simbolo della Repubblica", scrive, poi promette: "Indosserò la fascia con il massimo rispetto in tutte le circostanze previste dal protocollo istituzionale". Infine, se la prende con il predecessore Centro-Destra: "La sua insistenza durante la cerimonia è stata per me un gesto provocatorio e uno sgarbo istituzionale. La mia reazione", conclude, "è stata istintiva, umana e in nessun modo politica". .