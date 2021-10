Portare avanti la ricerca e la campagna contro il tumore al seno della fondazione AIRC. È questo l'impegno di Mercedes-Benz nel mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro, che colpisce ancora molte donne. Un campo in cui la ricerca ha fatto progressi, portando all'87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. L'hashtag di Mercedes-Benz, "#LaRicercaFaStrada", vuole offrire ai clienti, la possibilità di essere protagonisti nella raccolta fondi. Con l'iniziativa "She's Mercedes", la stella si tinge di rosa e ogni chilometro che si percorre nel test drive, corrisponde a un euro donato alla ricerca. Questo perché resta urgente trovare nuove cure per chi deve affrontare le forme più aggressive del tumore al seno. Una sfida ancora difficile, che AIRC ha voluto rappresentare con un nastro rosa incompleto, da colorare con l'impegno di tutti: delle donne attraverso la prevenzione, dei ricercatori e di chi la ricerca la sostiene, permettendole di non fermarsi mai.