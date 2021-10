Michele Mari: "Lo scrittore è anche un ventriloquo"

"Per lei uno scrittore è più un ventriloquo o un falsario?" "Ma entrambe le cose. Direi in questo caso dovendo scegliere ventriloquo perché il termine è più tecnico, è un termine, come dire, istrionico, performativo che non ha insomma la tara limitativa, negativa del termine falsario e penso che qualsiasi scrittore, almeno inizialmente, in modo larvale sia un ventriloquo, lo sia da lettore, lo sia da commentatore, lo sia da principiante, da tirocinante. Solo successivamente si farà una propria voce, modulerà una propria voce ma senza partire dalle voci altrui difficilmente potrà trovare la propria.".