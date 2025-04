Migranti, partita da Brindisi nave Libra diretta in Albania

La nave Libra della Marina militare è partita dal porto di Brindisi verso l’Albania per trasportare 40 migranti nel centro di permanenza e rimpatrio istituito nel Paese. La partenza ha avuto il via libera in seguito a un decreto emesso il 28 marzo che permette il trasferimento non più solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari di cui è stata decretata l’espulsione. Si tratterebbe di cittadini di diversa nazionalità che nei giorni scorsi sono giunti nel Cpr di Brindisi, a Restinco, e per i quali il governo italiano ha disposto il trasferimento nella struttura in Albania.