Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant’Antioco

00:01:00 min
|
21 minuti fa

Proseguono le ricerche dei migranti che potrebbero essere dispersi al largo delle coste del sud Sardegna. Le motovedette e l'elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, con la Guardia costiera, stanno perlustrando le coste nell'area di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, alla ricerca di tracce dei dispersi. Sabato notte l'aereo delle Fiamme gialle Atr72 partito da Pratica di mare ha avvistato il cadavere di un migrante, poi recuperato dalla Capitaneria di porto, mentre il giorno prima sempre la Gdf aveva soccorso uno dei migranti. Negli ultimi giorni sono stati 34 i migranti arrivati via mare nell'Isola. .

ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del ciboERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
| 57 minuti fa
pubblicità
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltatiCardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
| 4 ore fa
ERROR! T13110825ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittimeERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 5 ore fa
ERROR! T08110825ERROR! T08110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB1108000ERROR! WEB1108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
00:22:40 min
| 9 ore fa
Etna si risveglia con nuova bocca effusivaEtna si risveglia con nuova bocca effusiva
cronaca
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
00:01:12 min
| 19 ore fa
ERROR! T19100825ERROR! T19100825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riservaVesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
cronaca
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
00:01:59 min
| 19 ore fa
Virus West Nile, 80enne morto ad ApriliaVirus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
cronaca
Virus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
00:02:16 min
| 1 giorno fa
Emergenza incendi, Legambiente: in fumo 56mila ettari nel 2025Emergenza incendi, Legambiente: in fumo 56mila ettari nel 2025
cronaca
Incendi, Legambiente: "In fumo 56mila ettari nel 2025"
00:01:31 min
| 1 giorno fa
ERROR! T13100825ERROR! T13100825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
ERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del ciboERROR! Botulino intossicati, trovati altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
cronaca
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
00:01:43 min
| 57 minuti fa
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltatiCardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
cronaca
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
00:00:46 min
| 4 ore fa
ERROR! T13110825ERROR! T13110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittimeERROR! Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
cronaca
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
00:01:43 min
| 5 ore fa
ERROR! T08110825ERROR! T08110825
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
00:01:38 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB1108000ERROR! WEB1108000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
00:22:40 min
| 9 ore fa
Etna si risveglia con nuova bocca effusivaEtna si risveglia con nuova bocca effusiva
cronaca
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
00:01:12 min
| 19 ore fa
ERROR! T19100825ERROR! T19100825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riservaVesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
cronaca
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
00:01:59 min
| 19 ore fa
Virus West Nile, 80enne morto ad ApriliaVirus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
cronaca
Virus West Nile, 80enne morto ad Aprilia
00:02:16 min
| 1 giorno fa
Emergenza incendi, Legambiente: in fumo 56mila ettari nel 2025Emergenza incendi, Legambiente: in fumo 56mila ettari nel 2025
cronaca
Incendi, Legambiente: "In fumo 56mila ettari nel 2025"
00:01:31 min
| 1 giorno fa
ERROR! T13100825ERROR! T13100825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità