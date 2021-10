Migranti, diversi sbarchi in Italia nelle ultime ore

Sì allora, eccoli i numeri ufficiali degli sbarchi nel nostro Paese, dal gennaio al 22 ottobre, sono 51.568 i migranti arrivati sulle coste dell'Italia nel 2021, quasi il doppio rispetto al 2020 e decisamente, numeri più alti rispetto al 2019. Però questo numero di 51.568 è destinato ad aumentare, perchè? Perché proprio nello scorso weekend c'è stato un flusso continuo di arrivi nel Canale di Sicilia, sono state soccorse più di 500 persone, però negli ultimi giorni si registra anche una nuova rotta che dalla Turchia parte verso l'Italia e arriva in Calabria ed è per questo che ci sono stati, negli ultimi giorni, almeno sei sbarchi a Roccella Jonica, siamo in provincia di Reggio Calabria nella Locride, bene, sei sbarchi per più di 1.000 persone arrivate in Calabria. Per far fronte a questa situazione, è stata allestita una tensostruttura per ospitare almeno 150 migranti, tra cui molti uomini, donne e bambini e poi, nei prossimi giorni arriverà anche una nave per le eventuali quarantene. Da dove arrivano i migranti? Soprattutto dalla Tunisia ma più in generale, ovviamente lo sappiamo, lo dice la cronaca di tutti i giorni, dal Nord Africa. Fino al 18 ottobre dall'inizio dell'anno, sono 7.190 i minori non accompagnati arrivati in Italia, erano più di 4 mila nel 2020, 1.680 nel 2019. Insomma, numeri che accendono lo scontro politico, soprattutto da parte di Lega e Fratelli d'Italia, con l'attacco alla titolare del Viminale, il Ministro Lamorgese, ma su tutti ci sono le parole, l'appello del Papa all'Europa che ha detto, ecco qua leggiamo insieme: chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse, di cercare soluzioni comuni e condivise per la gestione dei flussi migratori.