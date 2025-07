Migranti, morti due bambini nel Mediterraneo

L'allarme di Sea Watch non è stato sufficiente a salvare due bambini morti in mare e neppure un disperso. L'ONG tedesca accusa le autorità di non essere intervenute dopo che lunedì era stata segnalata un'imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo, stracarica, con almeno 90 persone a bordo. Le immagini girate dall'aereo Seabird testimoniano il naufragio avvenuto con il mare grosso. La barca si è ribaltata dopo che un mercantile, Port Fukuka, ha tentato il soccorso. I due piccoli non ce l'hanno fatta, gli altri profughi sono stati accolti a bordo. Sea Watch riferisce che 6 ore dopo la richiesta di aiuto raccolta da Alarm Phone, il numero d'emergenza gestito da militanti volontari, una nave di Frontex si sarebbe avvicinata all'imbarcazione, senza però fermarsi, ma l'agenzia di sicurezza europea respinge le accuse, chiarendo di non aver inviato alcuna barca via mare. Piuttosto comunica di aver preso parte ai soccorsi con tre aerei, uno dei quali sarebbe stato utile a lanciare una zattera luminosa di salvataggio, come confermano queste foto. Secondo la versione di Frontex, le autorità di soccorso sarebbero state allertate in tutta la regione, mentre gli aerei tenevano d'occhio la barca di latta, inviando istruzioni a Port Fukuka per il salvataggio. Sea Watch accusa sia l'Italia che Malta di non aver inviato i soccorsi, nonostante i dispersi fossero raggiungibili con circa tre ore di navigazione. Inoltre, l'ONG sostiene che in poco più di 4 ore e mezza, con Aurora, sarebbe riuscita a soccorrere le persone, ma la barca è ancorata al Porto di Lampedusa e non può essere utilizzata dal 15 di luglio per un fermo amministrativo. Secondo il report ufficiale di Frontex, che conferma i due decessi e un disperso, 96 persone sono state portate in salvo, tra cui 6 bambini. .