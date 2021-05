Migranti, attracca nave quarantena: centro si svuota. VIDEO

Finalmente dopo tre giorni di forte vento di Scirocco la nave quarantena Azzurra è riuscita ad attraccare al molo di Cala Pisana a Lampedusa, per poter così iniziare le operazioni di imbarco dei migranti che si trovano ancora al centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. A piccoli gruppi vengono portati sulla banchina e poi fatti salire a bordo della nave dove trascorreranno almeno 15 giorni prima di essere portati a terra e trasferiti in strutture adeguate. In totale sull'Azzurra saranno imbarcate 600 persone. 200 minori invece partiranno per Porto Empedocle con il traghetto di linea Paolo Veronesi. In totale all'interno del lotto spot di Lampedusa rimarranno per il momento poco più di 700 persone, in attesa che sull'isola arrivi un'altra nave per prenderli a bordo e svuotare così definitivamente la struttura che in questi giorni ha dovuto ospitare quasi 1600 migranti. E intanto il sindaco dell'isola Totò Martello oggi sarà a Roma per incontrare il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per fare il punto della situazione anche in vista dell'arrivo dei mesi estivi, durante i quali negli ultimi anni si sono registrati massicci arrivi di migranti. Questa situazione, ha detto Martello, non può più essere chiamata di emergenza, ci vogliono interventi seri, mirati e duraturi.