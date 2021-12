Migranti, nel 2021 arrivate in Italia oltre 59 mila persone

Sono oltre 59 mila i migranti giunti in Italia nel 2021, secondo i dati del Ministero dell'Interno. La maggior parte di loro, più del 77%, è arrivato in Sicilia. Il porto di maggior approdo quello di Lampedusa dove, negli ultimi due giorni, sono sbarcate 500 persone che adesso attendono di essere trasferite. Numeri alti ma che confermano un dato: quella delle migrazioni dal Nord Africa verso l'Italia non può più essere definita un'emergenza e trattata come tale dai Paesi dell'Unione Europea. Il carico maggiore, almeno all'inizio, viene gestito dall'Italia ed in particolare dalle regioni del Sud. Numeri impressionanti anche quelli relativi alle morti nel Mediterraneo. Secondo Save the Children, che si basa sui dati diffusi dall'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sarebbero oltre 1.315 le persone decedute dall'inizio di gennaio ad oggi. Uomini, donne e tanti bambini annegati mentre cercavano di raggiungere l'Europa. Ed è soltanto un numero approssimativo. Purtroppo di tanti non si sa nulla. 28 mila invece i migranti intercettati dalla Guardia Costiera libica e riportati indietro nei campi lager. Numeri diffusi nella Giornata Internazionale per i Diritti dei Migranti. Sono migliaia invece le persone che raggiungono le nostre coste in maniera autonoma con imbarcazioni di fortuna e altrettanti quelli salvati nel Canale di Sicilia dalle navi dell'ONG, che pattugliano quel tratto di mare durante missioni di ricerca e recupero. Un flusso che non si arresta.