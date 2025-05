Migranti, Ocean Viking e Sos Humanity verso Ancona e Bari

Sono arrivate in autonomia fino alla costa di Lampedusa, raggiunte dalle motovedette di Guardia di Finanza e Frontex e poi scortate in porto. Tre imbarcazioni nel giro di poche ore con a bordo complessivamente 140 persone, portate in Hotspot per le procedure di identificazione, in attesa di essere trasferite altrove, come i 30 profughi e migranti subsahariani, che domenica erano approdati su una delle spiagge dell'Isola. Restano invece in navigazione le navi umanitarie Ocean Viking, con a bordo 276 naufraghi, ed SOS Humanity con un centinaio di persone. Per una di loro è stata necessaria un'evacuazione urgente. Tutti i soccorsi erano stati effettuati domenica. Il Viminale ha assegnato alle due navi i porti di Ancona e Bari, dove arriveranno mercoledì, giornata in cui la Consulta è chiamata a valutare la costituzionalità del Decreto Piantedosi che limita fortemente l'attività delle navi delle Ong. Una questione sollevata dal Tribunale di Brindisi dopo il ricorso di SOS Mediterranee contro un fermo motivato in base a false accuse mosse dalle autorità libiche, fa sapere l'organizzazione, che aggiunge: in discussione davanti alla Corte costituzionale c'è l'intero impianto di una legge ingiusta, discriminatoria e punitiva nei confronti del soccorso in mare, in violazione del diritto internazionale e di quello umanitario. Intanto il Mediterraneo centrale, quando le condizioni del mare lo permettono, continua ad essere attraversato da barche, cariche di profughi e migranti che spesso non ce la fanno. Secondo i dati sono 160, i dispersi 234, i migranti intercettati e riportati in Libia, 8665. sono 160, i dispersi 234, i migranti intercettati e riportati in Libia, 8665.