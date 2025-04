Migranti, riparte con gli irregolari da rimpatriare il protocollo italo-albanese

Parte da Brindisi con nave Libra il quarto tentativo di far finalmente decollare il protocollo italo-albanese, un tentativo questa volta a prova di ricorsi. A bordo del cacciatorpediniere della Marina, così come stabilito dalle modifiche apportate al protocollo dal decreto del 28/3 scorso, ci sono solo irregolari già raggiunti da provvedimenti di espulsione trattenuti nei nostri centri per i rimpatri. I 40 partiti con la Libra arrivano da quello di Restinco alle porte di Brindisi e sono destinati al centro di Jader, uno dei due allestiti dall'Italia in terra albanese, in una zona detentiva già attrezzata per ospitare migranti in attesa di rimpatrio, che dispone al momento di 48 posti destinati a diventare 144. Restano per ora inutilizzati la rimanente parte del centro allestito nella vecchia base dell'aeronautica albanese e l'hotspot sul richiedenti asilo soccorsi in mare e lo rimarranno almeno fino a giugno, per quando è attesa la sentenza della Corte Europea di giustizia sulla questione dei paesi sicuri di provenienza, che aveva fatto naufragare i primi tre tentativi di far funzionare il protocollo, sul quale intanto si è espressa l'avvocatura della stessa Corte, riconoscendo da un lato il diritto degli stati terzi di stabilire per legge quali siano i paesi da considerare sicuri, dall'altro la facoltà dei magistrati di valutare la legittimità di queste scelte. Piero Ancona, Sky TG 24, dei magistrati di valutare la legittimità di queste scelte. .