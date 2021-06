Oltre 300 persone sono approdate a Lampedusa, in parte a bordo di piccole o medie imbarcazioni, in parte salvate in mare. Per 24 di loro è stato fatale l'intervento dei marinai di un peschereccio dell'isola, che non hanno esitato a tuffarsi in acqua e aiutare chi era caduto durante le operazioni di salvataggio, in parte sono stati intercettati e aiutati dalla Guardia di Finanza. Più di 400 le persone a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere, dopo i numerosi soccorsi effettuati nel Mediterraneo. Decine i minori non accompagnati e nessun porto assegnato. E sono almeno 300 i migranti alla deriva nel Mediterraneo centrale secondo quanto rende noto Alarm Phone, in contatto con quattro barconi. "Sono alla deriva da ore. Le autorità sono informate, nessun soccorso in vista. Le persone fuggite dalla Libia chiedono aiuto urgente" scrive su Twitter. Donne, Uomini e bambini in mare, in Sicilia, in Calabria. In 73, 25 i minori non accompagnati, sono sbarcati a Crotone. Sono stati fermati i due presunti scafisti. E in Sardegna, dove sono ripresi gli sbarchi nel sud dell'Isola, la Guardia di Finanza ha recuperato 13 persone.