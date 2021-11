Milano, affollamento e code nei negozi in centro

La folla ammonta con le ore nel centro di Milano, le code anche. Per entrare nei negozi per il ristorante anche solo per bere un caffè. Si fatica a camminare nella galleria dove, come nelle vie attorno, la mascherina è diventata obbligatoria all'aperto fino al 31 di dicembre. Molti tra i turisti non lo sanno; la multa minima è di €400 la massima di 3000. "Penso che sia giusto perché alla fine con le nuove varianti, i contagi che salgono, è giusto coprirsi". " Eh no non ce l'avevo perché sovra pensiero, però me la metto sempre". Spunta l'albero di Natale: significa anche acquisto di regali favorito dalla settimana del Black Friday così i negozi sono già affollati. " Il Covid diciamo che ha complicato un po' tutto quanto e quindi di conseguenza anche lo shopping; che se fossimo effettivamente tutti vaccinati, forse saremmo anche un pochino più liberi ma pare che il concetto non sia ancora arrivato a tutti quanti". "Noi siamo carichissimi, per noi è già Natale si assolutamente. Aspettiamo di ricevere le persone, per i regalini siamo pronti". Oltre 12mila positivi in una settimana nella Lombardia, che resta bianca tra code per la terza dose e irrinunciabili aperitivi.