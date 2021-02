Milano, aggredisce passanti con coltello: ucciso da agenti

È successo qui in via Sulmona, tra i quartieri di Brenta e Corvetto, periferia di Milano. Poco dopo la mezzanotte diversi cittadini segnalano alla polizia una persona in strada, visibilmente alterata, armata di un grosso coltello. Raccontano di grida e attimi di terrore. -Dopo che ho sentito un poliziotto gridare: fermati, fermati, ho sentito gli spari, sono affacciato sul balcone e c'era una persona stesa per terra, poliziotto steso per terra dall'altra parte con una ferita. L'aggressore, un uomo filippino di 45 anni, prima tenta di colpire con il coltello un rider, poi prende di mira un altro signore che usciva dal portone di un palazzo. Entrambi riescono a fuggire. Nel frattempo gli agenti arrivati sul posto tentano di contenere l'uomo che si scaglia anche contro di loro. Invano provano a disarmarlo. Uno dei due poliziotti cade battendo la testa. Nel frattempo arriva una seconda pattuglia. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze il 45enne con precedenti per reati contro la persona e spaccio di droga aggredisce anche gli altri due poliziotti, uno dei due, dopo aver cercato di evitarlo, spara alcuni colpi di pistola. L'uomo muore poco dopo. I due poliziotti feriti sono ricoverati in codice giallo al Policlinico.