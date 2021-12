Milano, aperto secondo hub vaccini Pio Albergo Trivulzio

Mentre si taglia il traguardo delle 100 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate nel nostro Paese, in Lombardia viene potenziata la rete dei centri vaccinali con l'obiettivo di velocizzare la campagna per le terze dosi e di avviare, dal 16 dicembre, quella per i bambini tra i 15 e gli 11 anni, le cui prenotazioni qui dovrebbero partire entro il fine settimana. "Diciamo che c'è un super lavoro da parte di tutti, ormai si viaggia su una media di 90 mila inoculazione al giorno che è un risultato assolutamente straordinario se guardiamo nell'arco degli ultimi 10 giorni quello che è stato fatto, quindi vogliamo ancora di più migliorare, speriamo di arrivare a 100 mila nei prossimi giorni e magari anche oltre. Il nostro obiettivo è il vaccinare più persone possibili durante il mese di dicembre". In tutta la regione sono già state somministrate oltre un milione e mezzo di dosi booster, mentre il tasso di positività cresce. Al Pio Albergo Trivulzio, intanto, apre un secondo centro per le vaccinazioni con ingresso da Via Fornari che si affianca a quello già esistente di Via Bezzi. Qui a regime si potranno raggiungere le 1400 somministrazioni al giorno, dalle 8 alle 19, sabato e domenica inclusi. "Negli ultimi giorni sta un po' diminuendo l'affluenza degli over 80, anche perché gli abbiamo vaccinati tanti comunque dall'11 di ottobre, sta aumentando la popolazione sopra i 18 anni ma vediamo comunque che c'è un aumento importante della fascia di età che va dai 40 ai 50 anni". Sul fronte delle dosi in molte regioni iniziano a scarseggiare quelle del preparato Pfizer rispetto alla disponibilità del vaccino Moderna. Il motivo sta nella preferenza espressa da molti di fare la terza dose con lo stesso vaccino delle prime due. Evidenze scientifiche assicurano però che la vaccinazione eterologa oltre che essere sicura risulta anche più efficace.