Milano, arrestato ex dirigente dell'urbanistica del comune

"Sistema Milano": ossia una ragnatela di rapporti e scambi di favori ad alta pericolosità e incidenza sociale, secondo gli inquirenti, che indagano sulle dinamiche di urbanizzazione della città. Dall'inchiesta è scaturito un arresto: ai domiciliari per corruzione, frode processuale, depistaggio e falso è finito l'architetto Giovanni Oggioni ex direttore dello Sportello unico di edilizia del Comune di Milano ed ex componente della commissione Paesaggio in pensione. Avrebbe ricevuto 178mila euro dall'azienda costruttrice Assimprendil Anci, anch'essa indagata, sotto forma di consulenze per facilitarne gli appalti, favorito le pratiche edilizie della società Abitare In per un contratto di 124mila euro a favore della figlia, architetta anche lei. La società è sotto inchiesta a causa di contratti che sarebbero alla base degli scambi di favori. Ad indagini avviate Oggioni avrebbe inoltre cancellato un account per sopprimere le prove e depistare gli inquirenti. Dalle intercettazioni emergerebbe il coinvolgimento dell'ex progettista e componente della commissione Paesaggio del Comune, Marco Cerri, ritenuto parte di un sistema parallelo legato alla legge Salva Milano. Gli stessi indagati avrebbero partecipato alla stesura del testo. Cerri avrebbe attivato canali politici, un sistema di pressing, per far arrivare la legge in Parlamento, con la finalità, secondo i magistrati, di salvaguardare il sistema di corruzione. "Vivo preoccupato", ha commentato il sindaco Sala, aggiungendo: "Se uno ha sbagliato, che paghi e che paghi anche duramente". Ma il primo cittadino deve fare i conti anche con le accuse della Lega. Per il gruppo consiliare del Carroccio in Comune, dopo l'inchiesta su Boeri e i disastri fatti sullo stadio e sulla Salva Milano, serve maggiore trasparenza e un immediato commissariamento sulla materia urbanistica. .