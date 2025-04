A San Giuliano Milanese un commando di otto ladri ha tentato una rapina in un'azienda di logistica. I rapinatori hanno dato fuoco a sette vetture per rallentare l’arrivo della polizia e, protetti dal muro di mezzi in fiamme, hanno utilizzato una ruspa per sfondare la recinzione. Il furto è stato interrotto una volta uditi gli spari esplosi dalla vigilanza privata. .