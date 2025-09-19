Milano, concerto in Duomo per i 25 anni di Fondazione Rava

Dal terremoto di Haiti a quello dell'Emilia Romagna, dall'Ucraina a Gaza, dalle adozioni a distanza all'impegno durante la pandemia: sono solo alcune delle aree in cui opera e ha operato Fondazione Rava, che celebra i suoi 25 anni di solidarietà con un concerto straordinario organizzato in Duomo a Milano. Una serata, il prossimo 01/10, in cui si intrecceranno musica pop e classica. Protagonisti Amy Stewart, Arisa, Paola Turci, insieme ai Cameristi del teatro La Scala e ai Musici Cantori di Milano. "Io nel mio piccolo cerco di educare la mia fan base, a seguire certi eventi per far sì che si possa godere di buona musica, ma si possa fare anche qualcosa per gli altri". Ci siamo e continueremo ad esserci per fare la differenza, è il messaggio di Mariavittoria Rava, anima e guida della Fondazione, che sottolinea la necessità di lavorare sempre, non per fare il possibile, ma l'impossibile. "Il nostro compito deve rimanere quello di ascoltare i bisogni, rimboccarci le maniche e correre in ogni emergenza umanitaria che colpisce i bambini e le famiglie in tutto il mondo, come abbiamo fatto fino ad oggi, gettando il cuore oltre l'ostacolo, e cercando di essere sempre un riferimento di integrità e di serietà nel mondo del no profit". Il ricavato del concerto straordinario sarà devoluto all'Ospedale Pediatrico di Haiti. E proprio ad Haiti, paese in perenne emergenza, è rivolta un'attenzione particolare da parte della fondazione. "Di Haiti non ne parla nessuno. Noi abbiamo questo ospedale pediatrico che non ha mai chiuso le sue porte e salva 80 mila bambini l'anno, abbiamo 16 scuole di strada per migliaia di bambini, una casa per bambini disabili. Insomma il nostro impegno è enorme, ma non se ne parla e quindi il nostro cuore vuole essere lì dove magari le persone non donano facilmente". .