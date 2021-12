Milano, contagi a scuola e code per tamponi

Code che non finiscono mai, ovunque sia possibile effettuare un tampone. Dagli hub pubblici destinati alle scuole e ai pazienti sospetti Covid segnalati dall'ATS, sino alle farmacie. Con i contagi, la Lombardia è prima in Italia con 6.119 casi, si moltiplicano le auto all'hub dell'Ospedale San Paolo, all'interno, per la maggior parte bambini, ossia la fascia per ora più debolmente immunizzata. Il tampone è necessario per tornare in aula, nella regione le classi in quarantena sono 643 secondo l'ultimo rapporto. "Da circa un mese sicuramente abbiamo raddoppiato il numero di tamponi eseguiti giornalmente e le statistiche stanno aumentando notevolmente anche nell'ultima settimana, siamo quasi a triplicare il numero di tamponi. Soprattutto in questo periodo scuole che fanno le verifiche T0, T5 per il rientro a scuola o l'attivazione della DAD" L'esercito all'hub di via Novara ha riaperto la linea destinata ai tamponi, sino al 15 dicembre qui si vaccinava solo. L'afflusso tra studenti e personale scolastico è ininterrotto, si creano ingorghi, in attesa c'è anche chi si presenta per la prima inoculazione. "Abbiamo incrementi da tutte le parti. Sicuramente le fasce di età che ancora avevano avuto delle resistenze si stanno presentando adesso, quindi abbiamo prime dosi nei giovani e abbiamo ancora un po' di resistenze sui 40 e 50enni e gli anziani hanno un entusiasmo particolare nel farsi vaccinare. Avendo quel minimo di elasticità necessario per le singole situazioni che si presentano, arriviamo a vaccinare il 20% in più quotidianamente". Tra tamponi programmati per gli irriducibili avversi al vaccino e genitori che preferiscono pagare per fare più in fretta, le farmacie sono oberate. Si cerca personale, Omicron vola, la maggior parte delle segnalazioni per l'Italia arriva dalla Lombardia.