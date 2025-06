Milano, controlli polizia con cavalli confiscati alla mafia

Un'operazione possibile grazie all'attuazione della legge 109 del 1996, che riguarda il riutilizzo ai fini sociali di beni confiscati alla mafia. e sono i cavalli confiscati al boss Bartolomeo Iaconis che serviranno alla Polizia Locale di Milano per controllare aree non raggiungibili con i veicoli a motore. Si comincia da oggi da Parco Lambro per un servizio attivo nei soli weekend, con la previsione in futuro di controllare altre aree verdi della città di Milano. "Quando sono stati sequestrati questi cavalli sono stati sequestrati a un soggetto che era stato condannato, molti anni fa per associazione di stampo mafioso quale appartenente alla 'Ndrangheta. Che poi è stato coinvolto in metodo mafioso e che in epoca recentissima è stato ricondannato, per 416 bis, quale appartenente alla 'Ndrangheta, alla locale di 'Ndrangheta di Fino Mornasco". Un servizio, sottolinea il Comandante Mirabelli, a costo 0 per l'amministrazione comunale e importantissimo per la cittadinanza. "È un servizio a mio avviso molto importante al di là che vengono restituiti dei cavalli confiscati alla criminalità organizzata alla città, anche il servizio dal punto di vista operativo è molto importante perché ci permette di controllare delle aree che non sono accessibili con i mezzi motorizzati, e comunque gli agenti a cavallo sono in una posizione, hanno una visuale nettamente migliore rispetto agli agenti impiegati nel servizio appiedato. Voto Sky TG 24. .