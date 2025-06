Il 16 giugno si è tenuto presso il Consolato francese di Milano un presidio dei Giovani Palestinesi per chiedere la liberazione di Georges Ibrahim Abdallah, militante comunista libanese e combattente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina detenuto in Francia dal 1984 e condannato all'ergastolo nel 1987. "Secondo la stessa legge francese Georges potrebbe essere libero dal 1999", scrive l'associazione sui propri social. .