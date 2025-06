Circa 800 persone hanno partecipato a Milano al corteo per lo sciopero generale del 20 giugno 2025, promosso dai sindacati Usb, Sgb e Cub. Alla manifestazione hanno aderito anche associazioni pro Palestina. Il corteo, partito da piazza Santo Stefano, si è concluso in piazza della Scala, dove è stata ricordata la maschera del Teatro San Carlo licenziata per aver detto “Palestina libera”. I manifestanti hanno denunciato il genocidio a Gaza e l’aumento della povertà in Italia.