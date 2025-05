Milano, fiaccolata a Corvetto per ricordare Moha

Nel quartiere Corvetto di Milano si è tenuta una fiaccolata in onore di Mahmoud "Moha" Mohamed, il 20enne scomparso il 21 maggio scorso schiantandosi in scooter contro un semaforo in via Cassano d'Adda, dopo aver incrociato una volante della polizia lungo viale Ortles. L'iniziativa ha radunato oltre cento persone e ha visto la partecipazione anche dei genitori di Ramy Elgaml, il 19enne morto lo scorso 24 novembre al termine di un inseguimento dei carabinieri e amico di Moha. All'arrivo sul luogo dell'incidente, palloncini blu e bianchi sono stati fatti volare in cielo, accompagnati da fumogeni rossi e fuochi d'artificio. Il corteo è poi proseguito per rendere omaggio anche a Ramy, deceduto all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta.