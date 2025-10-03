Milano, flash mob Luci per Gaza davanti ospedale Niguarda

A seguito dell'abbordaggio ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, nelle ultime ore l'Italia ha visto il moltiplicarsi di iniziative a sostegno della popolazione palestinese. Nella serata di giovedì 2 ottobre in oltre cento ospedali e strutture sanitarie sparsi in tutta Italia si è dato vita al flash mob 'Luci per Gaza', organizzato dalle reti '#DigiunoGaza'. Alle ore 21, in contemporanea, decine di persone si sono radunate davanti agli ingressi degli ospedali con torce elettriche, lumini e candele accesi per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. A Milano il flash mob si è svolto con particolare riguardo all'ospedale Niguarda, luogo simbolo per l'accoglienza di bambini e studenti feriti nel territorio palestinese. "Credo sia la più grande mobilitazione degli operatori sanitari negli ultimi trent'anni.