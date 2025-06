La mattina del 30 giugno, al quartiere City Life di Milano, una delle insegne “Generali” (del peso di 170 tonnellate) del grattacielo dell'azienda si è inclinata, restando sospesa sul tetto. Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro: il pericolo di caduta verticale sembra escluso, ma l’intera area è stata isolata per sicurezza. Il grattacielo è stato dichiarato inagibile ed evacuato e la fermata Tre Torri della M5 è stata chiusa. Indagini in corso sulle cause. .