Milano, inaugurato il museo aziendale Mediolanum

Una poltrona, una macchina d'epoca, copertine di riviste, date e documenti. Ci sono luoghi che attraverso gli oggetti custodiscono la memoria storica di un'azienda e ne celebrano i protagonisti con lo scopo di tramandare alle generazioni future i valori aziendali. Della responsabilità di conservare il patrimonio di un'impresa si è discusso nel corso della presentazione del nuovo museo aziendale di Banca Mediolanum. Uno spazio espositivo ricco di installazioni e oggetti iconici. "Avere un luogo fisico dove andare e ripercorrere un po' la propria storia, ecco, io credo che questo sia di grande aiuto per dare quello slancio e continuare il nostro cammino, la nostra avventura". Un'occasione per discutere anche dell'importanza di rinnovare il passato, ben consapevoli delle grandi sfide future. "Nulla, secondo me, potrà sostituire la relazione personale che in questo settore secondo me rimarrà fondamentale. Ci sono momenti di disequilibrio, ma poi il mercato si riequilibria e quindi si distruggono dei posti di lavoro ma se ne creano dei nuovi. E con l'intelligenza artificiale secondo me accadrà esattamente lo stesso. Quindi alcune tipologie di posti di lavoro verranno sostituiti da questa macchina, diciamo così, ma altri se ne creeranno". .