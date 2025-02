Sulla provinciale 39 a Settala, Milano, un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento di una donna di 45 anni e di un dogsitter di 30. A bordo del furgone c’erano 10 cani, tre dei quali hanno riportato ferite lievi. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, mentre il dogsitter è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.