Milano, istruttore di equitazione molesta minorenni

00:01:10 min
|
20 minuti fa

Episodi ripetuti negli ultimi anni, palpeggiamenti e atteggiamenti sessualmente espliciti nei confronti di quattro ragazze di età compresa fra i 14 e i 16 anni. Il tutto durante gli allenamenti dei corsi di equitazione, vittime ragazzine minorenni abusate da un istruttore di un centro ippico nel milanese. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano accusato di violenza sessuale a danno di allieve minorenni. L'attività di indagine condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle ragazze, vittima di atteggiamenti espliciti nel corso di una gara di equitazione. Le audizioni protette di altre ragazze iscritte al centro poi hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall'uomo all'interno del maneggio che agiva approfittando del proprio ruolo di insegnante e con abuso di autorità. L'uomo è stato rintracciato all'interno del maneggio in provincia di Milano e trasferito al carcere di San Vittore. L'accusa per lui è di violenza sessuale aggravata. .

ERROR! T19160925ERROR! T19160925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 16 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICAERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICA
cronaca
Urbanistica, pesano le motivazioni del tribunale del riesame
00:02:01 min
| 3 ore fa
Violenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge pornViolenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge porn
cronaca
Violenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge porn
00:01:51 min
| 3 ore fa
Omicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anniOmicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anni
cronaca
Omicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anni
00:01:51 min
| 3 ore fa
Timeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoceTimeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoce
cronaca
Timeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoce
00:15:27 min
| 4 ore fa
ERROR! Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a LivornoERROR! Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a Livorno
cronaca
Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a Livorno
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! TG0508054ERROR! TG0508054
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Dario
00:05:52 min
| 4 ore fa
ERROR! T13160925ERROR! T13160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 13
00:01:24 min
| 4 ore fa
Violenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono AzzurroViolenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono Azzurro
cronaca
Violenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono Azzurro
00:01:34 min
| 6 ore fa
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 7 ore fa
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 8 ore fa
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 8 ore fa
ERROR! T19160925ERROR! T19160925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 16 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICAERROR! SRV INCHIESTA URBANISTICA
cronaca
Urbanistica, pesano le motivazioni del tribunale del riesame
00:02:01 min
| 3 ore fa
Violenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge pornViolenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge porn
cronaca
Violenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge porn
00:01:51 min
| 3 ore fa
Omicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anniOmicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anni
cronaca
Omicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anni
00:01:51 min
| 3 ore fa
Timeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoceTimeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoce
cronaca
Timeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoce
00:15:27 min
| 4 ore fa
ERROR! Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a LivornoERROR! Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a Livorno
cronaca
Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a Livorno
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! TG0508054ERROR! TG0508054
cronaca
Generazione Sottovoce, la storia di Dario
00:05:52 min
| 4 ore fa
ERROR! T13160925ERROR! T13160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 13
00:01:24 min
| 4 ore fa
Violenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono AzzurroViolenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono Azzurro
cronaca
Violenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono Azzurro
00:01:34 min
| 6 ore fa
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 7 ore fa
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 8 ore fa
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità