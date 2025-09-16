Milano, istruttore di equitazione molesta minorenni

Episodi ripetuti negli ultimi anni, palpeggiamenti e atteggiamenti sessualmente espliciti nei confronti di quattro ragazze di età compresa fra i 14 e i 16 anni. Il tutto durante gli allenamenti dei corsi di equitazione, vittime ragazzine minorenni abusate da un istruttore di un centro ippico nel milanese. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo italiano accusato di violenza sessuale a danno di allieve minorenni. L'attività di indagine condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle ragazze, vittima di atteggiamenti espliciti nel corso di una gara di equitazione. Le audizioni protette di altre ragazze iscritte al centro poi hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall'uomo all'interno del maneggio che agiva approfittando del proprio ruolo di insegnante e con abuso di autorità. L'uomo è stato rintracciato all'interno del maneggio in provincia di Milano e trasferito al carcere di San Vittore. L'accusa per lui è di violenza sessuale aggravata. .