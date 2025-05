Milano, morto 13enne aggredito da pusher

Due settimane di agonia, infine il decesso all'ospedale Fatebenefratelli, un tragico epilogo per il ragazzino di appena 13 anni che era stato accoltellato a Milano da uno spacciatore in corso Vittorio Veneto. L'episodio risale al 16/05 scorso. Secondo quanto ricostruito dalle indagini in quel pomeriggio l'adolescente era andato assieme al suo cane Rottweiler e ad una ai bastioni di Porta Venezia per acquistare circa 20 grammi di hashish. Aveva incontrato un pusher originario di Cuba che doveva vendergli la droga e che lo aveva aggredito in modo violento, colpendolo più volte con un coltello. Dopo aver ferito l'adolescente, il pusher si era scagliato anche contro il cane, riducendolo in fin di vita. Poi si era dato alla fuga. Sarebbe stato il ragazzo che era con il tredicenne ad accompagnare l'amico al pronto soccorso, lo aveva abbandonato davanti all'ingresso assieme al suo Rottweiler. Il ragazzo e il suo cane erano stati subito soccorsi. L'animale era morto poco dopo in una clinica veterinaria. Il tredicenne invece, dopo il ricovero, era peggiorato per una profonda ferita al costato destro e per la lacerazione di un polmone. La posizione del pusher, subito dopo rintracciato e arrestato si è ora TG 24. .