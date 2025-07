Milano, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'urbanistica

Anche lo stadio Meazza e l'intero quartiere di San Siro sarebbero stati sviliti a merce da saccheggiare. Così scrivono i magistrati che parlano di un sistema diffuso oltre 100 cantieri, progetti già partiti e operazioni ancora sulla carta. Nel mirino del PM un presunto patto corruttivo con mire precise 98 mila metri quadrati edificabili, parcheggi, strade, piazze, negozi. Un accordo secondo la Procura siglato da Giuseppe Marinoni all'epoca Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano e dall'architetto imprenditore Federico Pella. Entrambi sono tra le sei persone per cui i magistrati chiedono misure cautelari insieme all'Assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e al fondatore di Coima Manfredi Catella. Secondo gli atti dell'inchiesta. Marinoni e Pella si sarebbero mossi da tempo per entrare nel business edilizio della città. Al centro il dossier San Siro, oggi nelle mani del sindaco Beppe Sala, indagato anche per la nomina dello stesso Marinoni e per presunta induzione indebita a dare o promettere utilità nell'ambito del progetto cosiddetto Pirellino firmato da Stefano Boeri. San Siro resta uno snodo chiave dell'agenda amministrativa milanese, la cessione dell'area Milan e Inter è attesa entro la fine del mese. Nell'aula di Palazzo Marino Sala cercherà di difendersi dalle accuse, ma potrebbe anche rilanciare i progetti da completare entro fine mandato, o al contrario, valutare l'ipotesi di missioni. Intanto nuovi documenti, dispositivi e cellulari sequestrati, potrebbero aprire altri filoni, altri interventi immobiliari ed altri nomi coinvolti. .