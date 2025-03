Milano, potrebbe essere di Nataly il corpo nell'Adda

Per ora si tratta solo di ipotesi. La certezza arriverà dall'autopsia e dal test del DNA, ma gli inquirenti sembrano avere pochi dubbi. Potrebbe essere di Nataly, la babysitter 40enne salvadoregna uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas la notte tra il 24 e il 25 gennaio scorsi, il corpo senza vita incastrato su questi scogli nel fiume Adda. Per l'omicidio della donna è stato arrestato il suo compagno, Pablo Gonzalez Rivas, 48enne salvadoregno. Parte del cadavere era in un borsone nero e il corso d'acqua da Cassano, dove l'uomo è passato con la sua auto e dove si sono concentrate le ricerche, arriva qui, dove in una soleggiata domenica di inizio marzo alcuni pescatori hanno notato i piedi galleggiare fuori dal sacco nero, facendo affiorare anche una prima bugia detta dal 48enne, che aveva raccontato di avere lasciato il borsone in un fosso con poca acqua. Nataly non aveva tatuaggi e non sono stati ritrovati vestiti, documenti e cellulare. Il corpo, se venisse confermato che è il suo, è rimasto in acqua per 36 giorni. Saranno i medici legali a dire anche come è stata uccisa, se la causa della morte combacia con la versione fornita da Gonzalez Rivas quando ha confessato, quella del gioco erotico finito male o se, come gli inquirenti ritengono più probabile, Nataly è stata uccisa al culmine di una lite. Gonzalez aveva una relazione parallela, come è venuto fuori dalle analisi dei cellulari, e quella sera avrebbe detto a Nataly che doveva lasciare la casa in piazza dei Daini, nel quartiere Bicocca, dove convivevano da 6 anni. .