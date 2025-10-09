Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza

La Guardia di Finanza ha eseguito, su disposizione della Procura di Brescia, una perquisizione e acquisizione di documenti nell'ufficio del PM di Milano Pietro Paolo Mazza, nell'ambito dell'inchiesta Clean 2. Gli uomini del GICO sono alla ricerca di ricevute sulle eventuali spese sostenute dall'ex Procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato a Brescia anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro, per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta su Garlasco. Mazza era magistrato a Pavia nello stesso periodo in cui a guidare la Procura era Venditti, in particolare i finanzieri starebbero cercando riscontri su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso, che rientrerebbero in un'ampia inchiesta chiamata appunto Clean 2. Mazza, insieme all'ex Procuratore aggiunto Mario Venditti, si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante ASM, una società che si occupa di rifiuti. Intanto è stata fissata per martedì 14/10 l'udienza davanti al tribunale del riesame di Brescia per Venditti, accusato dalla Procura di Brescia di aver favorito, nel 2017, l'archiviazione di Andrea Sempio, oggi ancora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. A difendere l'ex magistrato è l'avvocato Domenico Aiello, che ha chiesto di annullare il decreto di sequestro eseguito il 26/09 scorso. .

