Milano, riapre Teatro Lirico: intervista al direttore Forte

Riapre domani dopo 22 anni finalmente, il Teatro Lirico di Milano. Siamo felicissimi ovviamente e l'ambizione che abbiamo è quella di restituire questo teatro, non solo alla città ma soprattutto ai giovani. L'idea è quella di cercare di attrarre il più possibile le nuove generazioni. Riaprire in zona gialla sarebbe stato davvero un disastro, per tutti gli operatori del settore, perché avrebbe implicato una riduzione delle capienze al 50% che nella realtà è un 30%, perché il 50% con distanziamento non ti consente di arrivare fino alla soglia dei 1.000 spettatori che c'erano in zona gialla, quindi fortunatamente al momento abbiamo ancora le capienze piene.